Pronostico in bilico per la Roma nei sedicesimi di finale dell’Europa League. I giallorossi giocano in trasferta l’andata contro il Villarreal e partono di un soffio dietro nelle quote sul match di domani. Il colpo di Spalletti è dato a 2,80 sul tabellone Snai, dove il Sottomarino è piazzato a 2,55 e il pareggio a 3,30. Situazione ribaltata nelle scommesse sulla qualificazione agli ottavi, dove sono i giallorossi a condurre: il passaggio del turno è dato a 1,60, per gli spagnoli si sale a 2,20.