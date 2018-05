Nicola Sansone, esterno offensivo del Villarreal, parla a goal.com del suo futuro: "A gennaio, quando ero infortunato, il Napoli mi voleva in prestito ma purtroppo l'affare non si concretizzò. Mi trovo benissimo in Spagna, ma sto giocando poco e ovviamente questa cosa non mi piace. Anche se sono stato fuori ben 3 mesi per infortunio, ho giocato poco ma sempre bene. Vorrei cambiare squadra, ma vediamo cosa succede questa estate. L'Italia mi manca più sul piano personale che su quello calcistico, ma sarei contento di tornare in Serie A. Cina? Ci andrei anche io... Il calcio finisce presto e se hai la possibilità di guadagnare tanti soldi per la tua famiglia, perché no? Mi piacerebbe tantissimo tornare al Bayern Monaco perchè quella è la mia città natale e lì ho la mia famiglia ed i miei amici"