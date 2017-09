Vittoria con polemica per lo Shanghai SIPG nella Champions League asiatica contro il Guangzhou Evergrande, arrivata ai rigori. L'allenatore André Villas-Boas ha accusato i rivali di provocare addirittura incidenti stradali per penalizzare gli avversari, come accaduto proprio allo Shanghai SIPG mentre arrivava allo stadio per il match di ritorno con il Guangzhou: "E' il più grande successo nella storia dello SIPG perché abbiamo battuto un club che controlla l'AFC (la federazione, ndr). Un club che può fare tutto quello che vuole: può bloccare le prenotazioni degli alberghi, indurre la gente ad avere incidenti...", riporta Marca.