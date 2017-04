Ancora la Ferrari, ancora Sebastian Vettel! Vola, la Rossa, in Bahrain, con il tedesco che passa per primo sotto la bandiera a scacchi, anticipando l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, che ha provato, invano, a recuperare negli ultimi 13 giri. Terza l'altra Mercedes, quella di Bottas, mentre quarto è arrivato Kimi Raikkonen. Gara difficile per Hamilton, che a inizio gara ha ostacolato Ricciardo, meritandosi 5" di penalizzazione; gara superlativa quella di Vettel che, partito terzo, si è messo subito tra le due Mercedes, rientrando per primo ai box e conservando il primato in pista fino alla fine.



PRIMO NEL MONDIALE - Vittoria importante per Seb, che balza così in testa al Mondiale: 68 punti per il tedesco, 61 per Hamilton. E nel giorno di Pasqua ha festeggiato poi insieme al team: "Buona Pasqua e grazie a tutti, oggi è stato un piacere…”. 44 vittorie in carriera, ora si gode il primato con la sua Gina: 2 vittorie in 3 gare, la Ferrari è tornata!