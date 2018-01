Vietato sbagliare. Un diktat di cui si abusa ma che rappresenta nel migliore dei modi le linee guida del mercato della Fiorentina. Perché dietro Pezzella, Veretout e Thereau – volendo anche Laurini, discorso a parte per Simeone – c’è una sequenza di affari sbagliati ed errori pesanti, iniziati con l’ultimo semestre di Pradè e proseguiti con il ritorno di Corvino. Le prime mosse, non a caso, saranno quelle legate agli esuberi: Cristoforo e Olivera si sono rivelati ‘pacchi’ (strapagati), come vengono definiti a Firenze, da spedire altrove, mentre Hagi e Zekhnini due giovani la cui gestione del talento è tutta da capire e rivedere, visto che per il romeno è arrivata anche la ‘ramanzina’ ai viola del padre George e il norvegese un tempo faceva impallidire Hummels e adesso non fa la differenza neanche in Primavera.



E l’italianizzazione? Vedremo. Tra Viviani e Cataldi ci sono Salibur e Meïte. Ma l’importante è dare certezze a Pioli, soprattutto valide alternative a centrocampo. E il progetto giovani? In orbita gigliata anche Antonelli e Peluso, che sono italiani ma non da “linea verde”. Insomma, un miscuglio tra necessità e virtù programmate. Evitare programmazioni – sempre che queste talvolta non sfuggano – errate è obbligatorio. La dirigenza deve farsi perdonare varie uscite a vuoto in mezzo alla quasi totale sfiducia che le gravita attorno. Se ne sono riconosciuti dei meriti, i diti puntati superano comunque le lodi.



Gennaio sarà anche il mese in cui verrà riscattato Saponara, il primo dei ‘flop’: claudicante e senza segni di miglioramento della condizione, i nove milioni da versare nelle casse dell’Empoli pesano come un macigno. Troppe volte la Fiorentina non è riuscita a fare affari e portare a termine operazioni positive durante il mercato intermedio, che già vive di dinamiche proprie: al giorno d’oggi, non serve un rincalzo, bensì qualcuno che possa dar certezze da terzino sinistro e uno o più giocatori che possano agire insieme al trittico di centrocampo e in futuro prendere le vesti di Badelj. Niente Tino Costa, ecco.