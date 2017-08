La Fiorentina non acquista. Le eccitazioni che hanno accompagnato la scommessa Emre Mor sono già sopite, il ragazzo danese turco non verrà perché è scattata l'asta e, si sa, quando c'è un'asta la Fiorentina non conta. Su Eysseric il discorso è diverso ma la musica non cambia perché un'operazione che doveva chiudersi molte settimane fa ancora non si decide a sbloccarsi. E oggettivamente mi sfugge, a prescindere dalla Fiorentina, perché un calciatore col Nizza si giocherà la Champions contro il Napoli e in più a scadenza dovrebbe scalpitare per vestire la maglia viola. E anche sul Fronte Kalinic e Badelj non si smuove niente.



Le operazioni che si fanno sono operazioni minori, marginali, poco significative relativamente alla competitività di una squadra che fra quindici giorni dovrà iniziare il campionato. Questa sera nell'amichevole col Wolfsburg di presenterà ancora in modo inadeguato. Al momento non ci sono i presupposti per una stagione positiva. Non c'è la proprietà, non c'è la squadra, non c'è l'allenatore. Andasse bene sarebbe oltremodo sorprendente.