Le clausole rescissorie sono sempre state un'arma a doppio taglio per la Fiorentina e più che per blindare i giocatori sono servite per metterne in vetrina il pezzo. Da Felipe Melo a Kalinic, la storia è più o meno sempre stata questa. E la stessa scena potrebbe ripetersi anche con Federico Bernardeschi: 100 milioni di euro sembrano tanti, ma il mercato è sempre più in preda a speculazioni e i costi dei cartellini sono stati talmente drogati dall'avvento dei cinesi che quella somma potrebbe rivelarsi solo un invito a prendere uno tra i più fulgidi, se non il più fulgido talento espresso dal calcio italiano. E allora per blindarlo non servono clausole, ma soldi, sotto forma di un ricco contratto (almeno per le casse della Fiorentina) da due milioni di euro netti all'anno fino al 2021. A quel punto sarebbe il club viola a condurre le danze con eventuali pretendenti che busseranno alla porta.



Quanto a Gonzalo Rodriguez, tutto è bloccato e il che non è buon segno. La Fiorentina non ha rilanciato ed è rimasta alla stessa proposta di rinnovo contrattuale fatta un mese fa al procuratore del calciatore. Tanto meno l'argentino è ritornato sui suoi passi dopo aver rifiutato quello che era stato messo sul piatto da Corvino (un anno di contratto, opzione per il secondo e decurtazione del 20% dell'ingaggio). Il che vuol dire che un divorzio a fine stagione diventa sempre più probabile.