E’ stato un mercato di riparazione davvero scialbo quello della Fiorentina. Un mercato in cui non si è pensato alla prima squadra e all’immediato, ma solo al futuro e tutt’al più alla Primavera. Questo almeno è quello che potevamo dire fino alla mattina del 28 gennaio. Dopodiché però c’è stata un’accelerazione improvvisa con Corvino che ha calato gli assi dalla manica, lanciando l’assalto a due obiettivi che possono dare un volto nuovo alla Fiorentina.



Caceres per la difesa e soprattutto Saponara per l’attacco. Due idee, due trattative per giocatori veri, fatti, non scommesse, non carneadi, non meteore, ovvero niente a che fare con tutti quei calciatori che siamo stati abituati a vedere dall’inizio della scorsa estate ad oggi.



Qualora arrivassero entrambi (Saponara è certo, il difensore ancora no), semmai ci sarebbe da dire che è un peccato vederli solo ora, nel senso ora che la Coppa Italia, probabilmente l’obiettivo principale della stagione di viola, è definitivamente sfumato. Restano però l’Europa League da giocare e una rimonta per ottenere un piazzamento europeo in campionato, obiettivi che non possono essere trascurati perché altrimenti questa stagione finirebbe per non avere un senso.