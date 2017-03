L'assemblea dei soci tenutasi venerdì scorso ci ha detto un qualcosa di importante. Dopo mercati fatti di lacrime e sangue e senza acquisti significativi, il bilancio della Fiorentina è ora tornato ad essere sano. Questo non significa che i Della Valle torneranno ora ad investire massicciamente nella squadra, ma almeno quello che entrerà attraverso le cessioni non finirà nelle casse della società ma verrà reinvestito sul mercato. Una differenza davvero non da poco e un fattore che potrebbe permetterci ad esempio di dimenticarci una volta per tutte di financial Fair-play, bilanci, prestiti, plusvalenze e tornare a parlare e a fare calcio. Ovvero tutto quello che non è stato fatto negli ultimi due anni e quello che ha creato le maggiori difficoltà a Sousa e alla sua Fiorentina e creato una bella spaccatura tra proprietà e tifosi. Siamo diventati tutti commercialisti dimenticandoci però del fatto che il calcio è ancora uno sport dove conta chi fa gol e dove conta vincere le partite e i trofei. E aver negato tutta questa parte ai sostenitori è anche aver compiuto un vero e proprio sacrilegio.