Da tempo la Fiorentina sembra una società impantanata in un immobilismo chiamato autofinanziamento. Per carità, non vogliamo di certo dire che da quando Diego Della Valle ha deciso di mettere un freno a qualsiasi investimento sulla squadra, non ci siano stati dei momenti anche dal punto di vista tecnico, di brillantezza. Montella e il primo Sousa sono riusciti comunque a dare spettacolo e a portare in alto la squadra ma in seguito, quando è giunta l'ora di fare il famoso scalino o salto di qualità che dir si voglia, tutto si è arenato.



Però, il 2017 potrebbe segnare l'anno della svolta in un qualche senso. La luce, la speranza, è data dal nuovo stadio e la Cittadella Viola annessa. Non è un qualcosa che nascerà dall'oggi al domani ma è un'opera che indirizza la Fiorentina verso il futuro. Senza contare, come extrema ratio, che questo è un asset strategico che rende maggiormente appetibile la squadra nel caso i Della Valle decidessero di venderla.



Nel frattempo però serve come polo d'attrazione per investitori esteri che sono stati ricercati in proprio dalla società, ma anche dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha sempre parlato all'estero di questa opera come strategica per la città. Va da sé che con capitali freschi ci sarebbe più possibilità di intervenire per rinforzare la squadra e renderla maggiormente competitiva, che è poi il sogno di tutti i tifosi...e magari di qualche ottimo allenatore.