È terminato il precampionato della Fiorentina, il più triste e dimesso degli ultimi trent'anni. E qualcuno, anche fra i media, si preoccupa di fare le pulci a Pioli (di già...) facendogli osservare che qualche giocatore è impiegato fuori ruolo. Si guarda il dito e non si guardala luna, un'abitudine ormai ormai consolidata a Firenze dove a meno di una settimana dall'inizio del campionato manca praticamente la squadra.



È stato un precampionato senza proprietà ormai latitante da mesi in attesa che arrivi l'offerta giusta per rivelare il club, senza presidente, ​Mario Cognigni, che si e preoccupato esclusivamente di smarcarsi dall'opera di dismissione affidata a Corvino, una mossa furbesca volta poi, dovesse andare male, ad additare il direttore generale come unico capro espiatorio. Eventualmente insieme a Pioli che non perde occasione per ribadire quanto la sua squadra sia incompleta e le promesse fattegli in sede di firma lontane dal realizzarsi. Un precampionato ridicolo, senza nessuna logica, volto soltanto a prendere tempo, mai un dirigente, a parte Antognoni nella prima parte, al seguito della squadra, mai una dichiarazione d'intenti, nessun colpo per provare a ravvivare un minimo di entusiasmo,niente di niente. Anzi, Corvino ​continua a prendere tempo, facendo confronti con squadre molto più pronte ed attrezzate e allungando oltre il limite ogni possibile trattativa a dimostrazione che gli unici obiettivi reali sono economici, certamente non sportivi. L'arrivo di Benassi e di Eysseric non hanno cambiato niente della sostanza di una squadra largamente incompleta. Lo dicono e lo vedono tutti ma "in" Fiorentina non hanno fretta. I laterali bassi, giocando a quattro, sono determinanti e Pioli sta preparando la trasferta di San Siro con Tomovic e Gaspar a destra e Maxi Olivera e il giovane Ranieri a sinistra, con oltre tre mesi di tempo (per non o dire due anni) per porre rimedio in questo settore.



A centrocampo, senza Badelj, manca un'organizzatore di gioco e la coppia ​Sanchez-Cristoforo, con tutta la buona volontà è da parte destra della classifica. A Milano mancherà anche Chiesa e chi giocherà? Quel che passa il convento: Benassi, Eysseric, Zechnini o qualcosa del genere. Anche perché e nessuno lo dice, ​Saponara è praticamente scomparso dai radar. Per lui problemi infiniti, di inserimento, alla caviglia, di pubalgia con il grande dubbio di sapersi adattare ed imporre in un ambiente difficile diverso da Empoli. Per ora un fallimento, pochissimo in campo con Paulo Sousa la scorsa stagione, niente perché infortunato con Pioli. Ci avevano detto lo avremmo rivisto all'inizio del campionato ma al momento non è data la sua presenza in gruppo. Un precampionato come non si vedeva da trent'anni, questo è ciò che è andato in scena a Firenze in quest'ultimo mese. E la sensazione è che sarà una stagione di sofferenza, almeno in attesa dell'offerta giusta, per il club, non per Chiesa, lui almeno fino alla prossima estate dovrebbe essere al sicuro.