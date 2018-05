Stasera rimarremo a guardare. Ma in realtà il nostro cammino per l’Europa sarà fortemente condizionato dal risultato della finale di Tim Cup: la Juventus deve battere il Milan e allungare le nostre speranze di qualificazione europea. I bianconeri sono in crisi fisica ma non hanno più l’angoscia di dover lottare per lo Scudetto. Sappiamo quale sentimento nutriamo nei loro confronti, stavolta però sarà essenziale un loro trionfo. Quindi non dico di tifarli: basta sperare nel favore.



Poi dovremo guardare in casa nostra: Atalanta-Milan, nel prossimo turno, è una finale il cui risultato va sperato in base all’esito della sfida di coppa. Fondamentale sarà vincere contro il Cagliari, una gara non banale vista la posizione in classifica dei sardi e le amnesie che la Fiorentina soffre con le squadre che lottano per la salvezza. All’ultima giornata i rossoneri, a San Siro. Ma un passo per volta.



Purtroppo, adesso, i calcoli vanno fatti. La distanza non è insormontabile ma la situazione è di svantaggio. Dobbiamo augurarci che il Cagliari arrivi in Toscana per giocarsela, a viso aperto, senza chiudersi troppo, lasciando spazi entro i quali colpire. Euforia, applicazione e voglia di continuare a rimanere in corsa: le abbiamo viste a Genova, dove l’espulsione di Pandev ha aiutato ma la forza interiore ha agito da fattore decisivo.



Osserviamo da spettatori per poi giocarci il nostro destino. Avanti, mancano due occasioni!