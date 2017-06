Nessuno sa se sarà un processo più o meno lungo, ma quello che stiamo assistendo ha tutta l’aria di essere una dismissione calcistica in piena regola. Protagonisti sono loro, i Della Valle, che dopo una prima fase di innamoramento, una fase di crescita esponenziale, sono giunti progressivamente al distacco dalle vicende della Fiorentina.



Tra passi indietro e dimissioni da ruoli più o meno determinanti Diego e Andrea Della Valle non sono più dei punti di riferimento tangibili per quanto riguarda la vita di tutti i giorni della squadra. Per loro agiscono Cognigni e Corvino e, in piccola parte, anche Antognoni e Salica, figure comunque di contorno rispetto ai due citati per primi. Ma dalla squadra, ai membri dello staff sanitario (medici e fisioterapisti) ad altri dipendenti ancora, sono in pochi a sapere quello che sarà il proprio destino. Questo perché, e torniamo al punto iniziale, stiamo vivendo un clima di incertezza che parte dalla testa.



Il comunicato dello scorso lunedì poi, sarà pure stato una provocazione, ma di certo non è stato un passo in avanti dei Della Valle nei confronti della Fiorentina, anzi, se è possibile è riuscito perfino ad ampliare una spaccatura che già c’era con una parte intransigente del tifo viola. E se questa non è una spaccatura insanabile poco ci manca.



Che estate vivremo? Un’estate sicuramente movimentata in cui la società viola è chiamata a dirimere molti casi spinosi ed è probabilmente destinata a perdere i tre giocatori più rappresentativi presenti in rosa: Bernardeschi, Kalinic e Borja Valero. Purtroppo non è certo questo il clima nel quale avrei voluto congedarmi dai tifosi viola e dai lettori di Calciomercato.com, però anche per il sottoscritto è giunto il momento di una separazione. Non mi resta che ringraziare Carlo Pallavicino, editore di questo giornale online, tutti i membri della Redazione con i quali ho avuto modo di collaborare in questo anno e mezzo e anche tutti coloro i quali hanno avuto la voglia di leggere i miei violamania. Arrivederci a tutti e, consentitemelo, forza viola, con o senza i Della Valle.