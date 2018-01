Finalmente si ritorna in campo, al termine di vacanze sicuramente poco produttive per la Fiorentina. Otto risultati utili fermati dopo una prova esaltante, quella contro l’Inter, che aveva donato ulteriori convinzioni o certezze. Poi la sosta – voluta da un inutile calendario – ad azzerare tutto. Quella contro la Sampdoria sarà una gara veramente importante: in ottica Europa League, infatti, essa assume un significato ancor più decisivo. Perché i viola, al momento, hanno lo scontro diretto a sfavore e, sebbene non perdano da otto giornate, hanno racimolato in queste sei pareggi: serve una vittoria, solamente per smuovere la classifica.



Considerando che, in una classifica così corta e piena di contendenti, tre punti possono fare la differenza. Potrebbe non esserci Thereau: probabilmente non un dramma, se il francese dovesse continuare con le recenti prestazioni sarebbe un problema. Dentro un triste - in termini di apporto, fino a questo momento - esterno, tra Dias ed Eysseric. La speranza di vedere, un giorno, Lo Faso, viene rimandata settimana dopo settimana. La sfida è delicata, sia chiaro, ma se non ora, quando vedere il giocatore in prestito dal Palermo, anche per capire i margini di un possibile riscatto, a giustificare l’interrogativa formula con cui è sbarcato a Firenze?



Per il resto, saranno i soliti. Anche perché Pioli non ne ha altri, al momento, in cui ripone la fiducia. Sanchez saluterà dopo la partita, i tifosi non lo rimpiangeranno e attendono, con ogni probabilità, l’arrivo di Soucek dallo Slavia Praga. Un buon colpo, tutto da scoprire. Continuare a non perdere, per la Fiorentina, sarebbe un ottimo risultato: prima o poi, questa striscia positiva dovrà finire, meglio rimandare la scadenza il più possibile. Concentrarsi sul campo, riprendere da dove ha lasciato. Per puntare l’Europa: la Sampdoria, però, al netto di un calo nell’ultimo mese, non concederà niente.