Domenica prossima il calendario presenta un crocevia fondamentale per la stagione della Fiorentina: contro la Sampdoria sapremo definitivamente se i ragazzi di Sousa hanno davvero voglia di compiere una clamorosa rimonta verso il sesto posto o se dovranno mettere da parte qualsiasi velleità di giocare la prossima edizione dell’Europa League.



Sul campo è questo il tema predominante, ma fuori dal campo gli spunti non mancano di certo. Capitolo numero uno: il rinnovo del contratto di Federico Bernardeschi. La Fiorentina a grandi linee ha già fatto sapere al ragazzo qual è il proprio intendimento, ovvero quello di alzare notevolmente l’ingaggio, fare di lui il nuovo capitano della squadra e prolungare l’accordo tra le parti fino al 2021. La controparte però è in fase di riflessione. In fase di riflessione, perché il Berna vuol capire che ne sarà di questa squadra. Dall’allenatore nuovo, al progetto, dalle velleità in campionato a quelle nelle altre competizioni. In sostanza aspetta di parlare vis a vis con i dirigenti e farsi spiegare tutto per filo e per segno.



Capitolo numero due: l’uomo nero di casa Fiorentina. E’ stato l’ex direttore sportivo viola, Daniele Pradè ad utilizzare questa terminologia per far capire a tutti il proprio pensiero su uno degli uomini più influenti per le vicende del club: il presidente esecutivo Mario Cognigni. E non c’è dubbio che questa definizione ha fatto breccia tra i tifosi che già non avevano una grande considerazione per il ‘terzo fratello dei Della Valle’ (altra definizione coniata per far capire quanto siano stretti i legami tra lo stesso Cognigni e la famiglia marchigiana proprietaria della Fiorentina). Un uomo in grado di condizionare le vicende del club, in senso molto negativo per Pradè, che ha chiuso con Firenze proprio per disaccordi con lui. Una bordata che sicuramente non è stata presa bene dal personaggio in questione, ma che, almeno per il momento, non ha generato repliche.