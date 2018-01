E alla fine fu disfatta. Nella prima ‘finale’ per l’Europa League, una Fiorentina ancora inspiegabilmente immobile sul mercato - al netto delle strategie, certamente non al passo con certi obiettivi sbandierati e impensabili a stretto giro - porta a casa una batosta e una lezione, quella della Sampdoria, dalle rinnovate ambizioni ma dal conto in banca certamente non superiore. Certo, poi i soldi devi saperli gestire, soprattutto quando sono pochi.



È bastato un ‘vecchietto’, anziano quanto il Thereau involuto e adesso infortunato, a togliere la scena a una squadra che non perdeva da otto giornate, in cui aveva accumulato prestazioni convincenti alle quali era mancato solamente il bottino pieno. La sosta è arrivata nel momento peggiore, nel quale la Fiorentina aveva iniziato a trovare le proprie certezze e proporre prestazioni di livello: quindici giorni che hanno cancellato tutto - almeno guardando la sfida di Genova - e donato a Pioli la voglia di cambiare modulo e provare alcuni esperimenti, come le due punte ed Eysseric ‘quasi’ centrocampista: il risultato ha bocciato qualsiasi spunto.



Da oggi, parola al mercato: ieri ha segnato Sanchez, che ha rimandato la partenza verso la Spagna solo per ovviare alla squalifica di Veretout. Con la cessione del colombiano, finalmente potranno iniziare le manovre. Due settimane di fuoco, ancor più difficili di quelle già trascorse ma non altrettanto statiche. Urge ritrovare la mentalità e ridimensionarsi al più presto, con cognizione. La sconfitta con la Sampdoria è una stoccata anche al progetto: siamo in una fase di transizione, lo sappiamo, ma porsi qualche interrogativo non sarebbe certo sbagliato.