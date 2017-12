La Fiorentina ha meritato di vincere. Ha creato di più e maggiormente ha voluto il successo. Pioli è passato alla difesa a tre e la squadra ha risposto bene: alta, aggressiva, determinata. Bene Milenkovic all'esordio, buono l'approccio contro un Cagliari in grande difficoltà. Babacar. Si può dire tutto, ma il ragazzo sente la porta e sa stare in area di rigore. E per una squadra che ha difficoltà a concretizzare il suo apporto diventa decisivo. Probabilmente merita minuti in più e lo dico pur riconoscendo il grande lavoro di Simeone. La Fiorentina sta andando oltre le aspettative. E di chi è il merito? Di Pioli e della squadra da sempre la parte sana fra i comparti viola. Va a loro tutto il merito, per lo spirito e la volontà con cui affrontano ogni impegno. Bravi.