Nuova vigilia, altra finale. Alle 12:30 il fiorentino Semplici tenterà lo scherzo in casa sua. Attenta, Fiorentina: come scritto in settimana, chi si loda s’imbroda. E dunque, dopo tanti applausi, si torna in campo. La settima vittoria consecutiva sarebbe una seria candidatura all'Europa League. Mercoledì prossimo, infatti, ci sarà la Lazio, gara sulla carta ben più difficile da sfruttare per lanciarsi.



Torna Chiesa, a Roma la sua mancanza non è stata percepita ma con gli estensi sarà tutta un’altra sfida. Squadra compatta, dedita al contropiede. Per stanarla e trovare lo spazio serviranno anche le giocate singole: in questo Federico può essere letale. E poi il ragazzone in difesa, Milenkovic: contro la Roma è toccato a Laurini, il serbo è entrato a gara in corso. Un uomo, già a venti anni, oltre al campo: emblematica la sua conferenza stampa di presentazione, quando esordì in italiano, lingua espressa nelle interviste. Ci prova, si butta: come sul terreno di gioco.



Non parliamo di classifica, non guardiamola. Un po’ spaventa la SPAL, la Fiorentina quando può giocarsi uno scherzetto è in prima fila, alle beffe siamo vaccinati ma non immuni. Avanti ragazzi.