Ha vinto la Lazio nonostante nel secondo tempo abbia fatto di tutto per perderla. Ha perso la Fiorentina perché Pioli ha a disposizione tredici giocatori e se decide di cambiare la solita squadra che gioca sempre ci rimette. Piuttosto sarebbe da capire perché il tecnico viola ha deciso di fare turnover nella gare che doveva essere la più importante di questo periodo. Punta al campionato Pioli? Vuole il sesto posto? La Fiorentina è la squadra delle venti di A che in stagione giocherà meno partite, francamente Pioli poteva fare a meno di proporre una formazione cosi cervellotica.



La difesa a tre crea più problemi che elementi positivi. Innanzitutto allontana Chiesa dalla porta avversaria. E Chiesa è il giocatore più pericoloso che ha la Fiorentina. In secondo luogo sguarnisce le fasce, a destra né Gaspar né Laurini sono in grado di ricoprire il ruolo. Facendo giocare o Saponara o Eysseric seconda punta non risolvi il problema della solitudine del centravanti. Forse la difesa a tre serve solo a Vitor Hugo, che a quattro ha dimostrato di far fatica. L'infortunio di Pezzella ha creato una voragine a cui Pioli ha rimediato stravolgendo tutto, con Hugo in pratica messo a fare il libero vecchia maniera e Milenkovic e Astori centrali. Anche in questo caso assenza di alternative e scelte cervellotiche.