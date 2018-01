"Ciò che è avanzato dall’estate sarà investito nelle strategie aziendali", questo il mantra pubblico della società in merito ai 30 milioni di euro incassati dalle cessioni e rimasti a decantare nelle casse viola. In poche parole, niente più buchi di bilancio, che a Firenze ormai rappresentano un modo di dire abusato e oggetto di facili ironie. Tutto messo in chiaro, come il fatto che questa sia una stagione di transizione. Bene. Detto questo, un senso all’annata va pur dato e trovato. La sconfitta di Genova non deve appiattire; il mercato operato fino ad ora, però, deve fare riflettere. Mercato, quale mercato? Quello che, tranne la vicenda Hagi, non ha visto neanche un’operazione definita e decisiva. Da una stagione di transizione, ben poco ci si può aspettare. Ma siccome nella Fiorentina spesso le parole non vanno di pari passo con le ambizioni reali – e viceversa – allora è lecito attendersi qualcosa. Soprattutto quando tutto è ancora fermo e le esigenze erano ben chiare ancor prima che dal principio.



Dare nuovi innesti e alternative è d’obbligo: Pioli ha commesso degli errori ma ha anche saputo dar vita a prestazioni solide, a cavallo tra novembre e dicembre, quando la speranza di trovare un senso alla stagione sembrava ormai perso. E l’enigma, visto il mercato, fa riemergere il quesito. Il tecnico andava premiato. Costruire una squadra intorno a Chiesa, affiancare livello ai giocatori di qualità, sostentare un progetto che sembra avere certezze di aria. Soucek e gli altri, in attesa delle cessioni. Considerate le necessità, si sarebbe potuto trarre benefici dal tesoretto estivo, l'ennesimo che sembra essere scomparso dietro a una nube di discorsi: operare in tempo e dotare Pioli di acquisti subito pronti all’uso è stato un altro obiettivo mancato. Manca una settimana, qualcuno arriverà, vedremo con quale modus operandi.