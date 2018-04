Mamma mia ragazzi, mamma mia. Che impresa. Chi lo avrebbe mai detto. Certo, l’espulsione di Koulibaly ha spianato la strada, ma l’approccio era stato giusto. Tagli, profondità e la solita ostentata sicurezza contro le grandi: la ricetta di Pioli ha funzionato, stavolta anche nel risultato. L’Europa, adesso, è ancora possibile. Peccato per quei punti gettati al vento, penso al Sassuolo ma non solo. Avrebbero dato maggior respiro in chiave classifica.



Tre. Simeone ha dato una spallata al campionato, rilanciando la Fiorentina e cambiando la Serie A, con gli occhi del mondo puntati addosso. Tre…dici, le reti stagionali. Una in più dello scorso anno. Pazzesco, ha fatto impazzire il ‘Franchi’ in una giornata paradossale. Avessimo vinto certe partite nelle stagioni passate, chissà quali obiettivi avremmo potuto raggiungere.



Tre sono anche le partite che rimangono sul calendario. Tre sono anche i punti di distanza dalla Sampdoria, con gli scontri diretti a sfavore. Un Badelj mostruoso – sarà un peccato, probabilmente, vederlo andar via – nella giornata del suo rientro, fondamentale. E tutti gli altri perfetti, per una squadra che, se vuole, sa esserlo in determinate occasioni. Tre sfide, tre finali.