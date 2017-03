Virtus Entella-Cesena 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 3' Crimi (C), 35' Caputo (VE), 76' Catellani (VE)



Virtus Entella (4-3-1-2): Iacobucci; Belli, Pellizzer, Benedetti, Baraye; Moscati (73' Diaw), Troiano, Palermo (61' Ardizzone); Tremolada (61' Ammari); Catellani, Caputo. All. Breda.



Cesena (3-5-2): Agazzi (46' Agliardi); Donkor (46' Ligi), Capelli, Perticone; Di Roberto, Crimi, Schiavone, Vitale, Renzetti; Ciano, Rodriguez (73' Cocco). All. Camplone.



Arbitro: Sacchi di Macerata



Ammoniti: 22' Donkor (C), 32' Troiano (VE), 40' Moscati (VE), 52' Palermo (VE), 74' Di Roberto (C)