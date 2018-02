Virtus Entella-Cittadella 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 42' Arrighini

​

Virtus Entella (3-5-2): Iacobucci; De Santis, Ceccarelli, Cremonesi; Gatto, Crimi, Di Paola, Acampora (72' Aramu), Aliji (80' Currarino); La Mantia, Llullaku (58' De Luca). All. Aglietti

​

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Pelagatti, Scaglia, Varnier, Salvi; Bartolomei, Pasa, Settembrini; Schenetti (80' Iori); Strizzolo (72' Kouamé), Arrighini (87' Vido). All. Venturato.



Arbitro: Ros di Pordenone



Ammoniti: 43' Salvi (C), 52' Pasa (C), 68' Strizzolo (C), 70' Di Paola (E), 94' Ceccarelli (E)