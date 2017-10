Virtus Entella-Cremonese 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 35' Paulinho (C), 57' Erano (V)



Virtus Entella (4-3-1-2): Iacobucci, De Santis, Benedetti, Pellizzer, Brivio, Eramo (88' Palermo), Troiano, Crimi, Nizzetto (45' La Mantia), De Luca, Luppi (52' Diaw). All. Castorina.



Cremonese (4-3-1-2): Ujkani, Almici, Marconi, Claiton, Renzetti, Cinelli (74' Scarsella), Arini, Cavion, Piccolo (79' Perrulli), Paulinho, Mokulu. (86' Brighenti). All. Tesser.



Arbitro: Sig. Baroni di Firenze



Ammoniti: 22' De Santis (V), 38' De Luca (V), 39' Marconi (C), 56' Cinelli (C), 60' Arini (C)