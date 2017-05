Pino Vitale, ex direttore sportivo anche dell'Empoli, a Radio Bruno dice la sua sul momento dei viola: 'A quattro giornate dalla fine dopo una sconfitta come quella del Palermo si può dire poco alla squadra, bisogna solo onorare la maglia e lavorare su quei giocatori che ci saranno ancora l'anno prossimo. Una squadra che non vince a Palermo non può pensare di andare in Europa. Non sarà facile per Corvino costruire la squadra dell'anno prossimo perché bisogna capire cosa succederà con Bernardeschi ma ci sono anche altri dubbi'.