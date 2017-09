Vitesse-Lazio 2-3



Strakosha 6,5: Nel primo tempo solo qualche brividino, sul gol non può nulla. Sul destro di Bruns nemmeno, ma stavolta finisce fuori. Su Matavz fa una parata strepitosa, la tocca e salva la Lazio, in difficoltà prima della rimonta.



Bastos 5,5: Nel primo tempo autore di un errore in disimpegno che poteva costare caro. Si perde Matavz sul gol del Vitesse, poi si prende pure un pugno dall'attaccante. A volte sembra muoversi un po' a caso, è impreciso nelle letture. A tratti confuso.



de Vrij 6,5: Vince il ballottaggio con Lucas Leiva, super palla gol nella prima frazione di testa. Attento, ma sembra l'unico: gli altri intorno ogni tanto hanno amnesie. Per questo, ogni tanto il Vitesse segna.



Luiz Felipe 5,5: Alla sua prima da titolare l'ex Salernitana si muove bene, prende un giallo un po' ingenuo nel primo tempo. Troppo piano su Rashica in occasione del gol, spaventato dal cartellino preso. Sembra il più in difficoltà, ed esce.



(Dal 46' Immobile 7,5: Entra, e fa quel che deve: alla prima occasione trova il gol del pari. Con lui in campo la Lazio è più sicura, si vede ad occhio. Sarà perché segna sempre? Avvio di stagione da ricordare.



Marusic 6: Grande facilità di corsa, anche lui guarda Matavz che va ad impattare a rete senza intervenire. Come fa anche nella seconda rete degli olandesi.



Parolo 7,5: Lotta gagliardo, spesso si inserisce, chiama la reazione dopo il gol. Corre, corre, corre, si avvicina spesso a Caicedo. Trova il tiro al volo che regala il pareggio alla Lazio



Di Gennaro 6: Si presenta subito con un'apertura a memoria con il mancino alla sua prima da titolare. Elegante, spesso lo fermano con il fallo, non sembra al top della forma, ma è geometrico e fluido. Sembra un po' stanco, esce, ed è un peccato.



(Dal 62' Milinkovic 6: Entra, serve Caicedo, tacco, gol del pareggio della Lazio. Basta? Per il resto non fa benissimo, ma ha già dato molto).



Murgia 7,5: Ottimo slalom nel primo tempo, si muove tra le linee con eleganza ma una volta arrivato il pallone sembra un po' impacciato. Nel secondo tempo dà il la all'azione del pareggio, poi trova un gran gol per il 2-3 della Lazio. Sempre decisivo.



Lukaku 5: La Lazio prende gol, lui prova a scuoterla con una serpentina pazzesca che quasi non costava cara al Vitesse. Grande fisicità, salta l'uomo, il problema è dietro: a 4 è andato in bambola, Rashica lo ha umiliato. Esce per evidente calo di autostima.



(Dal 65' Lulic 6: Dà un po' di sicurezza, sulla sua fascia Rashica metterebbe in difficoltà chiunque, prova a limitare i danni. Ci riesce spesso, anche con le cattive)



Luis Alberto 7: Ha il compito di legare il gioco, si muove molto per aiutare la Lazio a manovrare. Che sveglia nella ripresa, prova la botta e quasi non buca la porta, si salva Pasveer. Alta qualità garantita. A tratti gioca un calcio superiore.



Caicedo 7: Parte forte, si vede che ha voglia, attacca tutti i portatori di palla. Lavora bene per la squadra, è preciso, uno dei più pericolosi. Mette di tacco il gol del secondo pareggio della Lazio. Ha qualità, precisione, è utile alla causa: forse uno dei pochi tra le seconde linee promosso.



All. Inzaghi 7: Rischia, piazza in campo una squadra B alla prima europea. E non viene del tutto ricompensato: per rientrare in partita la sua Lazio ha bisogno di Milinkovic ed Immobile. Peccato, più ombre che luci tra le seconde linee, ma una bella prova corale nella ripresa. Quando la Lazio esce dal guscio, quanto gioca bene!



Vitesse



Pasveer 5: Fa capire subito che al Vitesse basterebbe un pareggio, con qualche perdita di tempo di troppo. Attento sul tiro forte di Luis Alberto nella ripresa, poi combina un disastro che aiuta la Lazio a pareggiare. Sugli altri gol può poco.



Dabo 5: Sulla sua fascia deve stare attento a Lukaku, non sempre riesce a contenerlo. Maluccio sul gol di Parolo, non una grande prova.



(Dall'83' Colkett s.v.)



Kashia 5: From Georgia con furore: ruvido, pratico, suo il retropassaggio che favorisce il gol di Parolo. La difesa del Vitesse è un colabrodo nella ripresa, anche lui partecipa all'harakiri.



Van der Werff 4,5: Molto deciso, duro, partecipa alle Comiche sul primo gol della Lazio anche lui. Anche per lui è solo l'inizio: non riesce più a chiudere quasi nulla, o nessuno.



Miazga 5: Al centro della difesa stava combinando, con Kashia e il portiere, un maxi-erroraccio. Malissimo sul gol della Lazio. Poi continua la sua discesa negli inferi degli errori.



Buttner 6,5: Protesta parecchio, ma quando si sgancia ha molta gamba e fiato. Si capisce perché lo United lo ha chiamato, e poi lo ha rimandato a casa: spinge tanto, a volte si scorda di difendere. Personalità e gran sinistro: non è male per niente la sua partita.



Bruns 6,5: Attento, preciso, prova a infilarsi in tutte le linee di passaggio

biancocelesti, si sacrifica nonostante la grande tecnica. Prova il destro nel secondo tempo, e per poco il Vitesse non ripassa in vantaggio. Si divora il gol del possibile 3-1, che costa caro alla lunga.



(Dall' 88' Mount s.v.)



Linssen 6,5: Mette una grande palla dentro per Matavz nel primo tempo, mal sfruttata. Nella ripresa trova la rete da pochi passi, ma deve fare un monumento a Rashica per l'assist.



Foor 6: Tocca duro Di Gennaro nel primo tempo, ordinato, prova a chiudere quando può, non è che si faccia molto vedere.



Rashica 7,5: Piaceva alla Lazio, e si capisce perché: cross al bacio sul secondo palo e gol del Vitesse. Ah, non una volta, ma due: quando affonda, il Vitesse sale all'improvviso di tono. Umilia Lukaku, crossa di tacco: come mai gioca ancora in Olanda?



Matavz 6,5: Aiuta molto la squadra, si muove, alla prima vera occasione mette il piedone e porta in vantaggio il Vitesse. Prova in ogni modo ad impensierire Strakosha, anche con un siluro da fuori area, non proprio il suo fondamentale. Dà un destro in pancia a Bastos (sembra strano perfino scriverlo), l'arbitro non lo vede, sarebbe da rosso.VAR, ci manchi.



(Dal 79' Castaignos s.v.)



All. Fraser 6,5: Voleva un Vitesse prudente, ha messo in campo una squadra gagliarda, con due o tre individualità importanti. La perde quando Inzaghi dice basta, e mette dentro qualche titolare. Ah, perde anche a causa di una difesa da horror.