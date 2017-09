Soffre, ricorre all'ingresso dalla panchina di Immobile e Milinkovic-Savic, ma quello che conta è che la Lazio vinca per 3-2, in rimonta, il suo primo match nel girone K di Champions League ai danni degli olandesi del Vitesse. Simone Inzaghi presenta una formazione molto diversa rispetto a quella che domenica scorsa ha travolto il Milan, confermando i soli Strakosha, Bastos (entrato a gara in corso al posto di Wallace con i rossoneri, ndr), de Vrij, Parolo e Luis Alberto e facendo debuttare dal primo minuto Caicedo in attacco. Dopo una serie di occasioni per Miazga da una parte, lo stesso Caicedo e de Vrij dall'altra, è il Vitesse a passare in vantaggio al 33° con l'ex genoano Matavz su assist di uno scatenato Rashica.



La Lazio si ripresenta nel secondo tempo subito con Immobile e al 51° Parolo scarica un sinistro al volo per il momentaneo 1-1; passano 6' e ancora Rashica, il migliore degli olandesi, sforna l'assist per il raddoppio di Linssen. Inzaghi manda in campo pure Milinkovic, che avvia la bellissima azione conclusa dal tacco di Caicedo per Immobile, che vale il secondo pareggio della Lazio. Il calo del Vitesse è vistoso nella seconda metà della ripresa e il sorpasso è completato grazie al giovane Murgia, ancora decisivo dopo la rete che è valsa la vittoria in Supercoppa contro la Juventus. In campionato come in Europa League, è sempre grande Lazio, anche se Inzaghi in questo momento non può proprio fare a meno di questo Immobile, giunto al settimo centro in stagione sui dodici totali dei biancocelesti.