Juventus-Napoli è la sfida dell'anno per la nostra Serie A e gli occhi dell'intero paese saranno puntati su questa sfida. Occhi che, come sempre, non saranno solo maschili perchè da tempo fra le tifoserie emergono elementi di spicco anche dal mondo femminile. Non solo Vip e non solo Wags, ma anche bellissime tifose e professioniste dei più disparati settori hanno dichiarato la propria passione per queste due società. E a rendere bollente lo scontro ci pensano due tifose illustri che hanno fatto del mondo dell'hard il proprio lavoro. Da un lato la pornostar Vittoria Risi, da sempre tifosa della Juventus che più volte aveva annunciato spogliarelli e show in caso di vittoria della Champions da parte della Juventus. Dall'altro la sexystar Paola Saulino che dopo la famosa campagna pubblicitaria del "pompa-tour" è andata oltre promettendo di tutto e di più ai giocatori del Napoli in caso di vittoria. Chi la spunterà al triplice fischio? Per ora godetevele nella nostra gallery.