Filtra cautela, le parti non vogliono esporsi. Che Federico Viviani sia stato individuato dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo, però, non è un mistero. La strada è lunga, nel mezzo c’è anche la SPAL, che certamente non vuol privarsi del giocatore a cuor leggero, soprattutto nell’immediato. L’appuntamento sarà dopo la giornata alle porte, ci saranno ulteriori sviluppi. Anche perché i gigliati sondano anche altre piste, ma il classe ’92 è, insieme a Danilo Cataldi, il profilo indicato per le future geometrie in cabina di regia.

QUESTIONE DI CUORE – Serve scorrere indietro il calendario per trovare quell’incontro: era il 3 settembre 2011 quando la Primavera della Fiorentina, allenata da Leonardo Semplici, attualmente alla SPAL con Viviani, sconfisse la Roma nella Supercoppa Italiana di categoria, in cui militava il centrocampista. Che, dentro al proprio cuore, tiene stretta proprio la Firenze calcistica, essendo tifoso viola grazie allo zio Marco, innamorato della ‘Viola’ e di Gabriel Omar Batistuta.

CON VISTA SUL FUTURO – Al netto della situazione di Milan Badelj, la Fiorentina vorrebbe fin dall’attuale sessione Federico, la SPAL a giugno, la vera probabile meta temporale della questione. Sul calciatore ci sarebbe anche la Sampdoria, ma Pantaleo Corvino ha agito d’anticipo. L’intesa, però, è ancora da trovare. “Non ne so niente, non esistono - ha dichiarato prima di Natale il calciatore – e non ho desiderio di andare da nessuna parte, voglio rimanere qui”. Attualmente, il calciatore non è totalmente della società estense per circa tre milioni e mezzo di euro, che prima di cederlo dovrebbe riscattarlo dall’Hellas Verona.

ITALIANIZZAZIONE – Il suo profilo piace anche per la nazionalità, per proseguire il filone di italiani in rosa, lui che ormai non è più una giovane promessa, bensì un giocatore formato che deve trovare il grande trampolino per consacrarsi. Da talento nella Roma al girovagare: la Fiorentina, la sua Fiorentina, sarebbe la piazza perfetta per dimostrare le qualità, divenendo un potenziale perno del reparto. La trattativa prosegue, soprattutto in vista della prossima stagione.