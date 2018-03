Ci sono tanti giocatori della Fiorentina in prestito: tra questi, Martin Graiciar e Dusan Vlahovic. Come ricordato da Il Corriere dello Sport, il primo ha preso parte al ritiro di Moena con Pioli e adesso allo Slovan Liberec, ha disputato una ottima stagione, tanto da classificarsi terzo nella lista dei talenti cechi eletta da Fotbalista Roku in patria. Il secondo, invece, sta sostenendo alcuni periodi in viola per ambientarsi in vista della prossima stagione: attualmente milita nel Partizan Belgrado.