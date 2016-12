I nuovi piani della Juventus per l'attacco del futuro sono già chiari. La strategia bianconera è pronta a cambiare ormai da diverse settimane: dopo aver fatto più di un sondaggio, Dusan Vlahovic, punta classe 2000 del Partizan Belgrado seguito da vicino dagli scout bianconeri, è passato in secondo piano nelle strategie futuribili della Juve. Questo è dovuto all'esplosione di Moise Kean, che a breve rinnoverà il suo contratto e potrà trovare spazio come già accaduto.



PELLEGRI NEL MIRINO - ​Oltre a lui, una realtà già bianconera classe 2000, c'è anche il 2001 Pietro Pellegri del Genoa nel mirino come obiettivo. Sulla punta italiana si è spostata la concentrazione dello scouting della Juve a livello giovanile. Vlahovic quest'anno ha trovato spazio, la Juve lo apprezza, ma adesso Kean è in rampa di lancio. E Pellegri è più di un'idea per il futuro, Genoa permettendo.