Dall'Inghilterra arriva una notizia clamorosa: come riporta il Dailystar, la Lazio sarebbe interessata a Memphis Depay, esterno del Manchester United. In questa stagione Mourinho lo ha tagliato fuori: solo 134' in campo per lui. Ad oggi il suo valore si attesa attorno alle 12 milioni di sterline, su di lui ci sono Southampton, Siviglia ed Everton. Depay sarebbe il sostituto ideale di Keita.