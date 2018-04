Oggi è un allenatore in rampa di lancio, che recentemente ha portato Adrense alla storica promozione in serie D. Alcuni anni fa invece Sergio Volpi era l'architetto del centrocampo della Sampdoria. Cerebrale, riflessivo, sempre votato al passaggio giusto con i tempi giusti. L'ex numero 4 blucerchiato era un regista a tutti gli effetti. E già si intravedevano le qualità utili per diventare un allenatore.



Volpi parla sempre volentieri del suo passato all'ombra della Lanterna. Lo ha fatto anche ai microfoni di Antenna Blu. L'argomento iniziale è stato ovviamente il derby: "È stata una partita abbastanza bloccata dove la Sampdoria ha avuto più possesso palla, creato più azioni del Genoa, tutto sommato credo che sia un risultato giusto. Il Genoa ha lasciato pochi spazi, cercando di giocare sulle ripartenze – cosa che non gli è riuscita -, a favore della Sampdoria poteva esserci un mezzo rigore, peccato sia andata così" ha detto l'ex calciatore, come riporta Sampnews24.com.



"La Sampdoria deve giocare innanzitutto per divertirsi, in campo è mancato quel qualcosa in più per vincere il derby: in passato, forse, si menava un po’ di più, è venuta meno l’intensità e il Genoa coprendosi così non ha permesso alla Sampdoria di fare il suo gioco" ha aggiunto Volpi proseguendo nella sua analisi della stracittadina. "Probabilmente anche la paura di perdere ha preso il sopravvento: nessuno vuole uscire sconfitto nel derby". L'ex capitano blucerchiato ha parlato anche della corsa al settimo posto: "La Sampdoria è in corsa per l’Europa, deve continuare a crederci: è giusto che sia lì e quindi sarebbe sbagliato non provare a giocarsela, c’è la possibilità di togliersi una bella soddisfazione qualificandosi per l’Europa League".