Il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna ha parlato ai microfoni di Sportitalia del mercato in entrata degli Squali: "Siamo sulle tracce di Pinamonti, ma è un attaccante già nel giro della prima squadra e non sarà facile portarlo il Calabria. Abbiamo un ottimo rapporto con tutte le società, ma con l'Inter c'è un legame speciale. Speriamo di sfruttare questa sinergia per far andare in porto l'operazione".