Gianni Vrenna, presidente del Crotone è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. "Nel calcio non c'è niente di scontato. Noi siamo una piccola realtà ma ci mettiamo il cuore. È un risultato che ci dà la forza di continuare a combattere tra i bassifondi per la salvezza. Dobbiamo cercare di fare altri risultati buoni in campionato, dobbiamo cercare di giocare con determinazione per essere fiduciosi. Sogniamo di festeggiare a fine campionato insieme al Napoli".