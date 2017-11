Simo Vrsaljko, terzino croato dell'Atletico Madrid, accostato di recente al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Sportszke Novosti.



"Non alcun problema nell'Atletico Madrid. Non gioco tanto quanto mi aspettassi? Direi che èsolo un momento, non c'è nessun problema. Trasferimento al Napoli o all'Inter? Non ho alcun commento da fare sulle voci riguardo la mia partenza. Circa dieci giorni fa l'allenatore dell'Atletico Simeone mi ha invitato per parlare: abbiamo discusso di tutto, oltre che sulla mia condizione fisica su mio gioco. E' stata una bella conversazione, ho avuto impressioni positive. Il mio infortunio al ginocchio ha pregiudicato la mia situazione anche attuale, certo non dico nulla di nuovo se ripeto che essermi rotto il legamento è un problema a lungo termine che ha bisogno di una riabilitazione dura, lunga e attenta, senza nessuna accelerazione. Io ho ascoltato i medici: ci sono stati, sì, dei dolori che mi irritavano e che mi hanno impedito di tornare completamente in forma. Però adesso, dopo aver fatto le dovute terapie, mi sento meglio e devo fare solo pazienza: alla fine i problemi scompariranno.Simeone? L'allenatore ha le sue idee, i suoi pensieri e i suoi piani su di me affinchè io mi alleni al massimo per migliorare la condizione fisica. Ho un buon rapporto con lui, è uno di quelli che dice cosa pensa e ascolta l'opinione dei giocatori"