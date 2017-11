La Dinamo Zagabria è da sempre fucina di grandi talenti e, soprattutto di grandi opportunità di mercato per i club italiani che spesso hanno completato operazioni di mercato con la formazione croata. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Brozovic, Rog e Pjaca e anche in vista delle prossime due sessioni di mercato non sono escluse operazioni con club italiani. Presente al WyScout Forum di Stamford Bridge a Londra, il direttore sportivo Marko Vukelic ha fatto il punto sui giocatori richiesti in Italia a partire da Filip Benkovic in ottica Inter e Ante Coric che piace alla Juventus.



Sappiamo che l'Inter sta seguendo con attenzione Benkovic, è una possibilità la cessione a gennaio?

"Benkovic è un ottimo giocatore, sta facendo molto bene in prima squadra ed è normale che l'Inter lo segua. Con il ds Ausilio e con il club nerazzurro il rapporto è molto buono, anche in passato abbiamo fatto affari, però ad oggi non c'è ancora stata nessuna offerta ufficiale per lui.



Quanto valutate il suo cartellino?

"Sinceramente non abbiamo fissato un prezzo, quello lo fa il mercato. Se ci saranno tante offerte le valuteremo, ma al momento non posso dire se partirà oppure no".



Uno dei talenti più richiesti è Ante Coric, la Juventus lo ha seguito a lungo è l'anno giusto per il salto in una big?

"Coric non piace solo alla Juventus, piace a tutti ed è giusto che sia così. Con la Juventus (c'è stato un incontro qui al WyScout Forum di Londra fra i delegati dei due club ndr.) abbiamo parlato di giovani principalmente, ma nessuna offerta è stata fatta per Coric".



Giovani come Antonio Marin? E' lui il nuovo crack del vostro settore giovanile?

"Si, Marin è forte ed è il miglior giocatore che abbiamo nel nostro settore giovanile. E' un classe 2001 e sta crescendo tanto. Sicuramente sarà il prossimo ragazzo che lanceremo in prima squadra. Avrà un grande futuro davanti".



@TramacEma e @AleDigio