Restano ancora 5 giorni per compilare e vincere la schedina vincente del fantacalciomercato invernale. Al vincitore 500 euro, al secondo classificato 250 e al terzo 100. Al termine del periodo di partecipazione verrà elaborata una classifica contenente i risultati di tutte le schedine confermate nel corso delle 4 fasi di gioco, con il punteggio ottenuto sulla base dei trasferimenti confermati al 31 gennaio 2017. Ogni partecipante gareggerà alla classifica finale con la schedina con la quale avrà ottenuto il punteggio più alto. Sulla base della classifica così stilata si individueranno i vincitori finali, come segue: Il 1° classificato si aggiudicherà un premio consistente in un carnet di buoni acquisto - Ticket Compliments dal valore complessivo pari a 500 €; Il 2° classificato si aggiudicherà un premio consistente in un carnet di buoni acquisto – Ticket Compliments dal valore complessivo pari a 250 €; Il 3° classificato si aggiudicherà un premio consistente in un carnet di buoni acquisto – Ticket Compliments dal valore complessivo pari a 100 €.