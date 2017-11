Nella giornata di oggi si è tenuto un divertente siparietto alla Pinetina. Al centro sportivo Suning sono infatti arrivate la moglie di Icardi, Wanda Nara e la conduttrice argentina di Telefe Susana Gimenez. Le due showgirl hanno incontrato il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti per realizzare un divertente servizio su Icardi anche dal punto di vista dell'allenamento.



Divertente, soprattutto, è stato il siparietto fra Wanda e Spalletti con la moglie e agente di Icardi che è andata dritta al sodo: "Ci vuole qualche consiglio su come è andato l’allenamento. La Giménez è qui per conoscere i giocatori single". Pronta la risposta di Spalletti: "Per questi allenamenti di disponibilità se ne trova quanta si vuole". Con Wanda che puntualizza: "Tutti tranne Mauro". Ecco il video del servizio e le foto di Wanda nella nostra gallery.