A Milano impazza la settimana della moda. La città si è colorata e riempita di modelle da tutto il mondo che percorrono una passerella ogni due ore in media. Gli stilisti di tutto il mondo hanno portato nel capoluogo milanese le proprie nuove creazione e tante, tantissime sono le star che non si perdono le sfilate e ovviamente i successivi party.



Fra queste, immancabile, non poteva non essere presente la bellissima moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara che si è fatta ritrarre nel backstage del defilèe del stilista Donatella Versace. Wanda non era però sola, come testimonia la foto con l'altra biondissima e famosissima Chiara Ferragni, fresca promessa sposa e incinta del rapper Fedez. Eccole entrambe nella nostra gallery.