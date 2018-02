Nel giorno di San Valentino non poteva mancare il messaggio social di Wanda Nara per Mauro Icardi. La moglie e agente del calciatore ha postato questo messaggio: «Tutti abbiamo qualcuno per cui abbiamo perso la testa. L'amore e il destino non si scelgono. Buon San Valentino». Un messaggio ovviamente accompagnato da una foto che ne evidenzia la prorompenza delle forme.