Dopo la pubblicazione del libro insieme a Mauro Icardi, la vita di Wanda Nara è sicuramente tornata fortemente sotto i riflettori. Tante le interviste, tante le copertine delle riviste a lei dedicate.



Questo volta la bella modella argentina si è concessa alla rivista Caras in cui, in un'intervista ha parlato della sua vita privata: "Mi piace lavorare, lo faccio da quando sono giovane e amo farlo, mi piace guadagnare i miei soldi per questo mi faccio un sacco di risate quando mi dicono che sono la moglie del giocatore che non fa nulla. Non è il mio caso, non lo è stato mai. Lavoro spesso come se dovessi veramente pagarmi l’affitto e credo che questo sia il mio segreto: ho la stessa passione di quando avevo davvero bisogno di pagare il treno che mi portava ai casting dove andavo a presentarmi".