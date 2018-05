Daniel Wass vuole lasciare il Celta Vigo, lo conferma lo stesso centrocampista danese a Ekstra Bladet: "Sono da tre anni a Vigo e penso che succederà qualcosa di emozionante quest'estate. Mi vedo giocare in un'altra squadra, in un club che gioca la Champions League. Sono pronto per un passo avanti, la mia ambizione è giocare in Europa, specialmente in Champions. Se il club vuole guadagnare con me, quest'estate è il momento (in scadenza nel 2019, ndr)". Ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, su di lui gli occhi di alcuni club di Premier League.