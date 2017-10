André Carrillo, esterno offensivo peruviano ora al Watford, ma di proprietà del Benfica, ha ben chiaro il suo futuro. Queste le parole dell'ex Allianza Lima a O Jogo: "Ho dovuto salutare il Benfica per giocare di più, ma i miei migliori ricordi sono in questo club e il prossimo anno tornerò con maggiore esperienza. Spero di disputare una buona stagione in Inghilterra per guadagnarmi una nuova occasione in Portogallo. Il Benfica ha creduto in me quando ho lasciato lo Sporting Lisbona e questo conta molto per me