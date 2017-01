Ecco le prime parole di M’Baye Niang dopo essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Watford: “Sono veramente contento di essere arrivato qui, il Presidente e l’allenatore hanno avuto un’importanza fondamentale nella mia scelta. Spero vivamente di poter giocare tutti i weekend con questa maglia. La mia decisione è dipesa dai tanti fan, dall’entusiasmo che c’è nel club: per me è molto importante. Inoltre, conosco molti giocatori del Watford, come Okaka e Pereyra, per me è molto importante la loro presenza, sono veramente felice di poter giocare con loro qui”.