Notte movimentata per Isaac Success, attaccante del Watford con un passato nelle giovanili dell'Udinese. Come riporta il Sun, il nigeriano è stato arrestato dalla polizia dell'Hertfordshire dopo una serata passata in un night club, al termine della quale si è spostato in un albergo con quattro prostitute.



L'ACCADUTO - Una di loro, Alexis Domerge, ha spiegato l'accaduro: "Ci ha accusate di averlo derubato, voleva indietro i suoi soldi; è stato terrificante. Ci ha pagato 500 sterline l'una per passare la notte con lui". Un'altra delle ragazze coinvolte, Michaela Carter, ha aggiunto: "Gli abbiamo detto che non potevamo trascorrere del tempo extra con lui e lì le cose hanno iniziato a degenerare. Ci sono state urla, probabilmente l'intero albergo si è svegliato e qualcuno ha chiamato la polizia".