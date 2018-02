Orestis Karnezis, portiere del Watford ma di proprietà dell'Udinese, parla del suo futuro: "Sono arrivato qui all'ultimo momento e in prestito, adesso vorrei continuare a stare al Watford. Nel calcio non si può mai sapere ma sono felice qui anche perché ho iniziato a giocare con continuità. Il calcio mi ha insegnato a non fare troppi programmi ma sognare non costa nulla. Penso che devo continuare ad essere molto concentrato sul presente, poi in futuro vedremo ciò che accadrà. Per ogni giocatore la Premier League è una grande sfida e adesso che gioco sono felice"