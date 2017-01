Doppio arrivo dalla Serie A per il Watford di Walter Mazzarri, che negli ultimi giorni ha accolto M'Baye Niang e Mauro Zarate. L'allenatore degli Hornets ne ha parlato oggi, in conferenza stampa: "So che altri grandi club, in Inghilterra e altrove, li volevano. Sono molto felice che del loro arrivo, perché sono giocatori di qualità e, nel mio modulo, saranno utili sulla fascia destra".



'PIENA FIDUCIA' - "Se Zarate starà bene fisicamente, non avrà alcun problema ad adattarsi al mio gioco. Lui e Niang hanno la mia piena fiducia. Certo, come con ogni nuovo giocatore, dovrò metterli nelle condizioni giuste per poter rendere al meglio".