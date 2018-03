E' stato presentato questa mattina presso la Regione Emilia Romagna la terza edizione di "We Love Football", il torneo internazionale dedicato alla categoria degli Under 15 che coinvolgerà 8 nazioni diverse per un totale di 24 squadre presenti all'evento, di cui 16 maschili e 8 femminili.



Nato da un'idea dell'ex rossoblù Marco Antonio De Marchi, l'evento si svolgerà ancora una volta nella città di Bologna dal 28 marzo al 2 aprile 2018. Tante le culture diverse che si intrecceranno in questo torneo dove il pallone fa da sfondo ad un obiettivo ancora più grande della vittoria: i valori da trasmettere a tutti coloro che prenderanno parte a questa manifestazione, partendo dall'armonia fino al sacrificio ed il rispetto per il prossimo.



Fra gli Under15 presenti all'evento ci saranno squadre italiane come Juventus, Inter, Roma e Bologna ma anche club internazionali come Ajax, Flamengo, Montreal Impact e i giapponesi dello Shonan Bellmare; il primo posto per quanto concerne il torneo "Rosa" del calcio femminile invece se lo contenderanno Cesena, Bologna, Inter, Venezia, Perugia, Roma, Verona e Udinese.



Le finali verranno giocate tutte allo Stadio Dall'Ara dove i futuri campioni di domani avranno modo di confrontarsi con un campo che ha fatto la storia della Serie A nel corso degli ultimi cent'anni. Le squadre invece, saranno presentate nel corso di una serata di gala presso "F.I.C.O", il più grande parco agroalimentare del mondo aperto qualche mese fa proprio sotto le Due Torri, nella serata del 29 marzo alle ore 19.00 alla presenza di oltre cinquecento persone.



Un'iniziativa bella, dinamica e pensata apposta per i campioni del futuro: per questo non ci resta che attenderei il fischio d'inizio di questo torneo che, come dichiarato oggi dall'ideatore Marco De Marchi, "E' l'evento di punta di un progetto di vita più ampio che risponde al nome di Generazione F. Attraverso il calcio si possono trasmettere valori fondamentali per diventare campioni nel mondo dello sport ma anche uomini e donne migliori nella vita".