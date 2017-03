Santi Cazorla è fuori da ottobre a seguito di un grave infortunio alla caviglia destra e si era parlato di stagione finita. Arsene Wenger, però, crede in un suo possibile rientro anticipato, come annunciato dal Mirror.



Nonostante il peggioramento delle sue condizioni dopo l'intervento per la dolorosa apertura della cicatrice, il tecnico ha annunciato che lo spagnolo classe '84 potrebbe giocare ancora in questa stagione: "Non sono uno specialista e non l'ho visto allenarsi, né in campo né in palestra. Però potrebbe tornare in campo. E' frustrante, è una star in questa squadra ed è una grande perdita per noi".



Cazorla sarebbe in procinto di rinnovare con i Gunners fino al 2018, con il club che ha espresso la propria volontà di trattenerlo.